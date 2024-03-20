В ЕР рассказали о роли партии в победе Путина на выборах президента

11:08, 20 марта 2024, ПАИ

Итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах президента РФ подвели на заседании президиума генсовета. По сообщению сайта «Единой России», секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» внесла весомый вклад в победу главы государства Владимира Путина.

«На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентские выборы составила 31,2 миллиона человек», – сообщил секретарь генсовета.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Вклад «Единой России» составляет 41 % от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, подчеркнул Андрей Турчак.

«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77 %, так и по качеству голосования. За нашего кандидата – 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», – сказал секретарь генсовета «Единой России».

Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

«Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских», – отметил Андрей Турчак.

Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.

«Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллиона подписей два миллиона были собраны единороссами», – заметил Андрей Турчак.

На заседании генсовета партии также дан старт предварительному голосованию «Единой России». Оно пройдёт с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня.

«Выборы президента РФ – это самое главное событие не только 2024 года, но и предстоящих шести лет. Каждый избиратель, сделавший свой выбор, своим решением задал курс развития нашего государства. В Псковской области выборы президента России прошли легитимно, прозрачно, спокойно и с хорошими результатами», – отметил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

По его словам, самую большую явку – почти 83 % – показали жители Стругокрасненского муниципального округа. А через систему ДЭГ в Псковской области проголосовало 72 037 избирателей, что составило 92 %, уточнил он.

«Партия «Единая Россия» была погружена в выборы практически в полном составе. Каждый член партии и сторонник работал на выборах президента – на стороне лидера нашей партии, нашего кандидата Владимира Владимировича Путина. Ключевой фигурой нашей агитационной и организационной структуры в избирательной кампании стали первичные отделения партии», – заключил Александр Козловский.