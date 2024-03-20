Умерла завотделением медреабилитации Псковской горбольницы

11:46, 20 марта 2024, ПАИ

19 марта на 51-м году жизни умерла заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями Псковской городской больницы Оксана Вишневская. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Коллектив больниц выражает глубокие соболезнования родным и близким.



Оксана Вишневская пришла в Псковскую городскую больницу в феврале 2022 года. Она работала заведующей отделением медицинской реабилитации взрослых для пациентов с соматическими заболеваниями, совмещая работу врача-эндоскописта, врача-терапевта.

«Она запомнится нам навсегда добрым, душевным, отзывчивым человеком, с теплом относившейся к каждому пациенту. Светлая память о коллеге навсегда сохранится в наших сердцах», - отметил коллектив больницы.



Отпевание состоится в храме больницы 21 марта в 9:30, похороны - на кладбище Белый Мох.