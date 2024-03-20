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«У природы нет плохой погоды»: Тала Нещадимова станет гостьей программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 20 марта, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Тала Нещадимова станет гостьей программы «Среда обитания». Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

Где готовят специалистов для гидрометцентров? Сколько в Псковской области метеопостов, как давно обновлялось оборудование на них и о каких приборах мечтают псковские метеорологи? Есть ли в Псковской области «конкуренты» у гидрометеоцентра? Почему прогнозы от разных сервисов в интернете разнятся и кому из них стоит верить? Как можно охарактеризовать паводок этого года и когда в этом году очистится ото льда Псковско-Чудское озеро? Какой прогнозируется эта весна?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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