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Актёр из сериала «Слово пацана» покусал официантку и избил персонал в баре

Полиция Новосибирска проверяет сообщения о дебоше в местном баре, предположительно, с участием известного актера Никиты Кологривого. Об этом пишет РИА Новости.

Актер на выходных открыл в Новосибирске кинофестиваль «Семейные традиции» и встретился с поклонниками. Позже появились сообщения, что он приставал к официантке в баре, укусил её за ногу, когда девушка ему отказала, а затем попытался подраться с персоналом, неценурно выражался.

«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Новосибирску.

Никита Кологривый — актёр театра и кино из Новосибирска. Он исполнил роль сумасшедшего Шейна в фильме «Чикатило», Емелю — в фильме «По щучьему велению» и Людовика XVI в «Иван Васильевич меняет все». Также сыграл лидера группировки Кащея в недавнем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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