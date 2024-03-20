Очередная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 28 марта

12:13, 20 марта 2024, ПАИ

Очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов начнётся с отчёта начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова о деятельности органов внутренних дел в 2023 году. Совет регионального парламента назначил заседание на 28 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Обязанность полиции ежегодно представлять отчёт законодательным органами госвласти субъектов России закреплена в федеральном законодательстве. После озвученной информации депутаты смогут задать вопросы руководителю УМВД. Ещё один традиционный итоговый отчёт представит на сессии Счётная палата. С учётом рассмотрения двух объёмных докладов спикер Собрания Александр Котов предложил коллегам не дополнять повестку парламентским часом.

Всего депутатам предстоит рассмотреть 17 вопросов. Среди них предложенные губернатором изменения в законы о патентной системе налогообложения, о льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, в областной закон «Об образовании», в законы «Об организации муниципальной службы» и «Об исполнительных органах власти».

Также депутаты намерены высказать консолидированную позицию по ряду федеральных инициатив, например регламентирующих переход на более простую процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения или устанавливающих новые требования к доступности информации на сайтах госорганов.

Заседание пройдёт в актовом зале правительства, начало в 11:00. Трансляция будет доступна на официальном сайте Собрания и в соцсетях парламента.