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Политика

Очередная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 28 марта

Очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов начнётся с отчёта начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова о деятельности органов внутренних дел в 2023 году. Совет регионального парламента назначил заседание на 28 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Очередная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 28 марта. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Обязанность полиции ежегодно представлять отчёт законодательным органами госвласти субъектов России закреплена в федеральном законодательстве. После озвученной информации депутаты смогут задать вопросы руководителю УМВД. Ещё один традиционный итоговый отчёт представит на сессии Счётная палата. С учётом рассмотрения двух объёмных докладов спикер Собрания Александр Котов предложил коллегам не дополнять повестку парламентским часом.

Всего депутатам предстоит рассмотреть 17 вопросов. Среди них предложенные губернатором изменения в законы о патентной системе налогообложения, о льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, в областной закон «Об образовании», в законы «Об организации муниципальной службы» и «Об исполнительных органах власти».

Также депутаты намерены высказать консолидированную позицию по ряду федеральных инициатив, например регламентирующих переход на более простую процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения или устанавливающих новые требования к доступности информации на сайтах госорганов.

Заседание пройдёт в актовом зале правительства, начало в 11:00. Трансляция будет доступна на официальном сайте Собрания и в соцсетях парламента.

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