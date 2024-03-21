Об особенностях барочной музыки рассказали псковичам

16:26, 21 марта 2024, ПАИ

Музыка барокко сильно отличается от других стилей сильным воздействием на слушателя, отметил скрипач, исполнитель барочной музыки из ансамбля «Солисты Екатерины Великой» Андрей Пенюгин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 марта.

​

«Музыка барокко отличается тем же, чем и архитектура. В первую очередь это иерархия: какие-то звуки и ноты более важны, какие-то не важны совсем, какие-то можно вообще не играть. Что-то при этом можно даже добавлять… Как мы работаем? Мы сначала определяем, что конкретно мы хотим от публики, в какое состояние она должна войти. Потом уже мы начинаем искать средства: выбирать важные ноты, убирать неважные», – пояснил музыкант.

Если посмотреть на любое барочное здание, вы поймёте, что, если убрать украшения, будет практически классицизм, отметил Андрей Пенюгин. Он обратил внимание, что нужно уметь видеть за этими украшениями, которые в музыке бывают выписаны, а бывают и нет – костяк, и с ним уже работать.

«У нас всегда будет выбор, как разными способами сделать музыку живой, рельефной и, главное, выразить тот аффект, то есть то состояние души, которое исполнитель или композитор пытается передать публике и таким образом её вовлечь», – рассказал гость радиоэфира.