В Псковской области этой зимой не зафиксировали рекордные морозы

15:46, 20 марта 2024, ПАИ

Рекордные морозы этой зимой не были побиты в Псковской области, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы не побили экстремумов. Показатели, когда в 1940-е годы было -42,1 градуса, а в 1978 году было -42,3 градуса, мы никаким боком не побили. Аномальным было наше восприятие погоды этой зимой. Да, мы действительно давали предупреждение о том, что среднесуточная температура начиная с первых же дней нового года была на 7-12 градусов ниже климатической нормы», – сказала Тала Нещадимова.

По её словам, самая низкая температура, зафиксированная этой зимой, была -26,3 градуса. «В конце декабря – начале января очень маленький суточный ход. Если в марте ночью -26 градусов, то днём вполне может быть -10…-12, а если в декабре, в январе ночью -26, то днём – от -18 до -22. Солнечный день очень короткий. Так что я не могу сказать, что эта зима была аномальной. Это было просто непривычно», – заключила она.