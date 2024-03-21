Новые имена романтической эпохи открывают слушателям «Солисты Екатерины Великой»

16:45, 21 марта 2024, ПАИ

Диск с музыкой русских композиторов рубежа XVIII-XIX веков «Кто мог любить так страстно…» поможет слушателям открыть для себя новые имена романтического сентиментализма, заявил скрипач, исполнитель барочной музыки из ансамбля «Солисты Екатерины Великой» Андрей Пенюгин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 марта.

На диске представлены произведения Ивана Юнкина, Игнатия Дубровского и Николая Леонтьева. Открыть творчество композиторов помогла Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина – там, в Большом собрании из усадьбы Соловцовых, были обнаружены ноты Ивана Юнкина и Игнатия Дубровского.

«Очень интересно, что это собрание, которое, в общем-то, уникально, показывает, что даже в таких маленьких усадьбах были люди, которые могли это всё играть, и были люди, которые покупали эти ноты», – отметил музыкант.

Дуэт для двух скрипок Николая Леонтьева, вошедший в альбом, посвящён великому князю Александру Павловичу, рассказал Андрей Пенюгин. Он также уточнил, что музыка была создана непосредственно в Павловске, в связи с чем есть вероятность, что в исполнении участвовал и сам князь.

Отобранные произведения относятся к русскому сентиментализму, отметил Андрей Пенюгин. «Это как раз примерно эпоха Николая Карамзина, поэтому альбом и называется по первой строчке его стихотворения: «Кто мог любить так страстно...» – отметил гость радиоэфира.

«Всё, что мы играем, нас впечатляет и интересует. Остальное мы не исполняем, нет смысла. Если ты берёшь неизвестного композитора, который даже тебе неинтересен, понятно, что он не будет интересен никому... Надо очень тщательно все отсматривать, чтобы публика получала только самое лучшее», – подчеркнул гость радиоэфира.