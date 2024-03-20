Когда затопит Псковскую область, рассказала Тала Нещадимова

16:31, 20 марта 2024, ПАИ

При каких условиях в Псковской области могут возникнуть сильные паводки или потопы, объяснила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Вот конкретно в этом году будем считать, что паводок уже прошёл. Если вдруг не пойдут ливневые дожди в большом количестве, а пока их не видно, то паводок уже прошёл <…> Как на территории Псковской области определяется паводок? На это влияет то, насколько дружно идёт тепло. В этом плане мы всё-таки очень благополучны. У нас нет никаких многоводных, полноводных рек, которые сильно разольются. Для того чтобы у нас был паводок, нам нужно, чтобы зимой у нас было много снега и чтобы потом в марте резко пришли циклоны, а ночные дневные температуры стали положительными», – объяснила Тала Нещадимова.

По её словам, именно это и произошло в 1996 году в Псковской области, а также в 2011 году и в прошлом году, когда активный паводок был на территории Порхова и Великих Лук.

«И вот это всё идёт в реки и, соответственно, реки идут к озеру – если мы говорим о Великой. Эта вода стоит в озере, и ей некуда деваться – она разливается и растекается. Это как раз таки сценарий 2011 года. Говорить о том, что такого не может быть, – нельзя», – отметила Тала Нещадимова.