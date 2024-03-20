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Псковско-Чудское озеро вскроется ото льда в апреле

Псковско-Чудское озеро начнёт вскрываться ото льда в апреле, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псковско-Чудское озеро вскроется ото льда в апреле. Фото: «Гдовская заря»

«Может быть, в первой декаде мая что-то останется, но пока вероятность мала. По тем процессам, которые проходят сейчас, оно должно очиститься в апреле», – отметила Тала Нещадимова.

По норме озеро должно начать очищаться в мае, уточнила она. «Всё-таки в этом году, наверное, оно сделает это раньше», – заключила Тала Нещадимова.

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