Псковско-Чудское озеро вскроется ото льда в апреле

16:26, 20 марта 2024, ПАИ

Псковско-Чудское озеро начнёт вскрываться ото льда в апреле, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Может быть, в первой декаде мая что-то останется, но пока вероятность мала. По тем процессам, которые проходят сейчас, оно должно очиститься в апреле», – отметила Тала Нещадимова.

По норме озеро должно начать очищаться в мае, уточнила она. «Всё-таки в этом году, наверное, оно сделает это раньше», – заключила Тала Нещадимова.