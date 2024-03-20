В Псковской области температура в апреле ожидается ниже климатической нормы

16:40, 20 марта 2024, ПАИ

Температура в апреле этого года ожидается ниже климатической нормы, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Есть опасность, что апрель будет ниже климатической нормы. Прогноз на апрель более или менее точный можно будет составить 26 или 27 марта. И тогда мы уже сможем спрогнозировать на основании климатического ряда, который у нас есть, каким может быть апрель», – сказала Тала Нещадимова.

Прогноз, составленный на март, оправдался неплохо, объяснила она. «Прогнозировалось, что в конце второй декады – начале третьей будут отрицательные температуры. Это мы с вами и наблюдаем. Вот поэтому посмотрим, каким будет апрель. Но лучше холодный апрель, чем холодный июнь», – заключила Тала Нещадимова.