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Общество

День бесплатной юрпомощи для участников СВО и их семей пройдёт 27 марта

27 марта в филиале фонда «Защитники Отечества» пройдёт День бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

Единый день бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей призван помочь оперативно получить информацию о существующих мерах поддержки, а также помочь в решении проблем, связанных с нарушением прав граждан.

Прием проведут адвокаты, нотариусы Псковской области, сотрудники комитета по социальной защите Псковской области, комитета юстиции Псковской области, управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, отделения Социального фонда России по Псковской области.

Мероприятие состоится 27 марта с 13:00 до 16:00 в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области по адресу: Псков, ул. Л. Толстого, 31а. Телефон для справок: (8112) 33-10-96 (доб. 211).

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