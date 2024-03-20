Более 30 тысяч рублей потерял великолучанин, пытаясь купить лицензию на травмат

18:11, 20 марта 2024, ПАИ

Более 30 тысяч потерял житель Великих Лук, пытаясь совершить покупку в мессенджере, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

23-летний великолучанин захотел приобрести лицензию на травматическое оружие в одном из мессенджеров. После оформления заказа и перевода денег на указанные реквизиты связь с продавцом прекратилась. Сумма причинённого ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.