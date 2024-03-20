Полтора миллиарда рублей поддержки получили МСП Псковской области в рамках льготных микрозаймов и поручительств

17:29, 20 марта 2024, ПАИ

1,6 миллиарда рублей привлекли в Псковскую область в 2023 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках льготных микрозаймов и поручительств. Всего было выдано более сотни поручительств на общую сумму порядка 740 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Малый и средний бизнес может получить микрозаём до пяти миллионов рублей по ставкам ниже банковских, такая поддержка реализуется на базе государственных микрофинансовых организаций. В Псковской области в 2023 году объём выданных средств микрофинансовой организацией составил 722 миллиона рублей.

За прошлый год в России вырос объём финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках национальной гарантийной системы: кредитов под поручительства выдано на 47 % больше, льготных микрозаймов – на 3,4 %. Поддержка бизнесу оказывается в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».