В Невеле мужчину обвиняют в смертельном избиении собутыльницы

18:01, 20 марта 2024, ПАИ

В Невеле мужчину обвиняют в смертельном избиении собутыльницы, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следствие установило, что 13 марта текущего года мужчина распивал алкоголь в квартире в Невеле вместе со своей 47-летней сожительницей. Во время употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил собутыльницу рукой по лицу и ногой по телу. После побоев женщина почувствовала себя плохо. Мужчина вызвал скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую в медучреждение. Однако, несмотря на медицинскую помощь, женщина скончалась от полученных травм.

Мужчину задержали. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются.