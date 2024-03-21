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Общество

Псковская область принимает участие в конкурсе видеороликов о проектах благоустройства

Министерство строительства России при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) запустило конкурс видеороликов о результатах реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) президентского национального проекта «Жилье и городская среда» за прошедшие пять лет.

С утра 21 марта в официальной группе федерального проекта в ВК опубликована подборка видеороликов Северо-Западного федерального округа, где представлены достижения и Псковской области.

С этого момента в течение суток любой желающий может проголосовать за понравившийся регион. Конкурс является одним из этапов акции «Марафон достижений» и проходит с 4 по 30 марта.

Три недели ежедневно публикуются конкурсные видеоролики по федеральным округам. В полуфинал выходят ролики — победители дня. В финале встретятся победители — по одному от каждого федерального округа. Финалистов и победителей отметят специальными наградами.

Отметим, голосование за определение территорий, подлежащих благоустройству, продолжается. Сделать выбор в пользу того или иного общественного пространства можно удаленно, на сайте проекта za.gorodsreda.ru, до 30 апреля. Принять участие в голосовании может любой россиянин старше 14 лет.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, обновят в следующем году по нацпроекту. В этом году в списке претендентов на благоустройство — 78 общественных территорий нашего региона. В столице Псковской области в голосовании примут участие 17 пространств, в Великих Луках — 4 территории. Полный перечень участников рейтингового голосования в регионе.

В прошлом году более 40 территорий благоустроено в Псковской области в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года.

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