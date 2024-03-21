Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

13:19, 21 марта 2024, ПАИ

Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Псковской области 20 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

На проспекте Гагарина в Великих Луках инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Нива». За рулём был 51-летний пьяный великолучанин. На дороге Неёлово – Печоры в Псковском районе задержали нетрезвого 45-летнего водителя мопеда.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ, напомнили в пресс-службе.