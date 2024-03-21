Литовская сторона прекратила пропускать фуры из Калининградской области

13:15, 21 марта 2024, ПАИ

С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России, сообщила Федеральная таможенная служба.

В связи с этим перед МАПП «Чернышевское» образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе.

Со стороны российской таможни каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления грузовых транспортных средств нет.

Калининградская областная таможня предупреждает о возможных затруднениях при перемещении через этот участок российско-литовский границы.