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Общество

Литовская сторона прекратила пропускать фуры из Калининградской области

С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России, сообщила Федеральная таможенная служба.

В связи с этим перед МАПП «Чернышевское» образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе.

Со стороны российской таможни каких-либо изменений в порядке пропуска и оформления грузовых транспортных средств нет.

Калининградская областная таможня предупреждает о возможных затруднениях при перемещении через этот участок российско-литовский границы.

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Литовская сторона прекратила пропускать фуры из Калининградской области

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