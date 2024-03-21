В Псковской области выросла заболеваемость ОРВИ
На 6,5% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области, а в Пскове – на 7,3% с 11 по 17 марта по сравнению с предыдущей неделей. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
За этот период в регионе выявили 3 466 случаев ОРВИ, а в Пскове – 1 625. Кроме того, в области зарегистрировали 11 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.
В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) в области закрыто восемь классов в четырёх средних школах и четыре группы в четырёх дошкольных учреждениях.
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