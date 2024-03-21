В Псковской области выросла заболеваемость ОРВИ

13:31, 21 марта 2024, ПАИ

На 6,5% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области, а в Пскове – на 7,3% с 11 по 17 марта по сравнению с предыдущей неделей. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За этот период в регионе выявили 3 466 случаев ОРВИ, а в Пскове – 1 625. Кроме того, в области зарегистрировали 11 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) в области закрыто восемь классов в четырёх средних школах и четыре группы в четырёх дошкольных учреждениях.