Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

О музыкантах XVIII века и уникальности барочной музыки расскажут в программе «Минкульт»

Скрипач, исполнитель барочной музыки из ансамбля «Солисты Екатерины Великой» Андрей Пенюгин станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 марта, в 14:00.

На фото: Андрей Пенюгин. Фото: ПАИ

Кто они – талантливые, но забытые музыканты XVIII века? Как альт повлиял на любовь к скрипке? Как барочный смычок влияет на звук? Кто на самом деле автор первой русской симфонии? В чём уникальность барочной музыки?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2024

Премьера спектакля «Перекрёсток» в Псковском театре откладывается
21 марта 2024

Скрипач ансамбля «Солисты Екатерины Великой» рассказал о творческой миссии коллектива
21 марта 2024

Первое мероприятие прошло в обновлённом псковском центре молодёжи
21 марта 2024

О музыкантах XVIII века и уникальности барочной музыки расскажут в программе «Минкульт»
21 марта 2024

Псковичей приглашают на литературный квартирник 22 марта
20 марта 2024

Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
20 марта 2024

Концерт «Светлый праздник» проходит на сцене Псковской филармонии
20 марта 2024

Цикл моноспектаклей «Здравствуй, племя младое, незнакомое» пройдёт в «Михайловском»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...