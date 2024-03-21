О музыкантах XVIII века и уникальности барочной музыки расскажут в программе «Минкульт»

13:31, 21 марта 2024, ПАИ

Скрипач, исполнитель барочной музыки из ансамбля «Солисты Екатерины Великой» Андрей Пенюгин станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 марта, в 14:00.

Кто они – талантливые, но забытые музыканты XVIII века? Как альт повлиял на любовь к скрипке? Как барочный смычок влияет на звук? Кто на самом деле автор первой русской симфонии? В чём уникальность барочной музыки?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».