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Псковская область готовится к футбольному сезону

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил комитет по организации и проведению соревнований по футболу на территории региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская область готовится к футбольному сезону. Фото: ПАИ

Первыми соревнованиями в рамках календарного плана станет Кубок РФС по футболу среди юношеских команд ФНЛ для мальчиков до 15 лет. Состязания пройдут в Великих Луках с 20 по 27 апреля.

В середине мая Псков примет первенства Северо-Западного федерального округа среди девушек в четырёх возрастных группах, а также межрегиональные соревнования.

Отметим, что в апреле состоится 14-я областная Спартакиада учащихся, а в мае пройдёт региональный этап всероссийских соревнований среди команд спортивных клубов общеобразовательных организаций «Школьная футбольная лига».

С мая по октябрь в Пскове будут проходить домашние игры ФК «Псков» в рамках чемпионата СЗФО среди мужских команд, а также игры Кубка среди любительских команд в СЗФО. Также футбольные школы Великих Лук и Пскова примут участие в юношеской футбольной лиге в трёх возрастах.

Финальный этап турнира «Кожаный мяч» пройдёт в Псковской области в июне. Также три окружных первенства среди юношей 13, 14 и 15 лет состоятся в Пскове и в Великих Луках.

Второй отборочный этап всероссийских соревнований по футзалу среди школьных команд состоится с 1 по 31 ноября. В декабре проведут отборочный этап окружного первенства по футзалу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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