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Вооружённый ножом пскович пытался украсть ликёр

Пскович пытался украсть ликёр и угрожал ножом сотруднику магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Вооружённый ножом пскович пытался украсть ликёр. Фото: ПАИ

В октябре прошлого года мужчина увидел, что в магазин на улице Михайловской в Борисовичах проводится разгрузка товара. С собой у него не было денег, поэтому он решил украсть бутылку ликёра. Злоумышленник выхватил спиртное из коробки, которую переносил работник магазина, а когда тот сказал ему вернуть похищенное, ударил сотрудника. Грабителя повалили на землю, в результате чего бутылка ликёра разбилась. Сумма причинённого ущерба составила 1350 рублей.

После этого мужчина не успокоился, между ним и сотрудниками магазина начался конфликт. Злоумышленник достал из рукава куртки нож и со словами о том, что зарежет их, начал замахиваться на работников.

Грабитель сам явился с повинной, раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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