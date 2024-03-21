Житель Новосокольников осуждён за хранение наркотиков в крупном размере

16:35, 21 марта 2024, ПАИ

Житель Новосокольников осуждён за приобретение и хранение наркотиков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Установлено, что мужчина через приложение в телефоне заказал и оплатил наркотическое средство, которое извлёк из закладки в Пскове. 3,91 грамма наркотиков житель Новосокольников хранил с целью личного употребления до момента задержания. Кроме того, он купил наркотическое вещество массой 1,91 грамма, которое также хранил с целью личного употребления до момента задержания.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он обязан пройти лечение от наркотической зависимости.