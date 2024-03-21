Псковских школьников учили играть в тени

16:39, 21 марта 2024, ПАИ

Псковский областной театр кукол подготовил праздничную программу к Международному дню кукольника, который отмечается 21 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области









Артисты театра провели мастер-класс «Играем в теневой театр» для учеников Псковского педагогического комплекса и средней общеобразовательной школы № 12. Они создали бумажные фигуры для теневого театра, а после учащимся представили театральную постановку о храбром китайском воине.

Сами ученики также разыграли небольшие театральные сценки при помощи кукол, сделанных своими руками.