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Две команды из Псковской области прошли в полуфинал окружного чемпионата школьной баскетбольной лиги

Две команды из Псковской области прошли в полуфинал чемпионата Северо-Западного федерального округа школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет». Соревнования проходят в Пскове с 19 по 23 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе турнира.

Две команды из Псковской области прошли в полуфинал окружного чемпионата школьной баскетбольной лиги. Фото: пресс-служба «Кэс-баскет»

В групповом этапе две победы из двух над спортсменками из Архангельской области и Коми одержали баскетболистки Локнянской школы. На первой стадии плей-офф, в 1/4 финала баскетболистки из Локни обыграли школьниц из Карелии со счётом 83:47. Завтра они сыграют в полуфинале, который решит судьбу путёвки в суперфинал «Кэс-баскет».

Юноши из Псковского технического лицея заняли в группе второе место, обыграв учеников из Калининградской области и уступив баскетболистам Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской. Псковичи прошли в четвертьфинал, в котором они смогли обыграть спортсменов из Мурманской области, обеспечив себе место в четвёрке сильнейших. Великолучане вышли в плей-офф с первого места, однако проиграли школьникам из Санкт-Петербурга в четвертьфинале.

Также в соревнованиях принимают участие девушки из Острова. В группе они уступили своим соперникам и продолжили играть за 9-12-е места.

Два полуфинала, куда прошли баскетболисты Псковской области, состоятся завтра. Воспитанники Псковского технического лицея встретятся с баскетболистами из Ленинградской области, а девочки из Локнянской школы сыграют со школьницами из Калининградской области.

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