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Курсы валют – о белорусском рубле, преимущества сервиса «Тинькофф»

Белорусский рубль – это валюта, появившаяся много лет назад. А точнее, 25 мая 1992 года. В народе эти расчётные билеты называли «зайчик». Это название они приобрели благодаря изображению прыгающего зайчика на купюре с номиналом один рубль.

С 2009 года Национальный банк Белоруссии перешёл к использованию механизма привязки курса белорусского рубля к корзине иностранных валют – долларам, евро и российским рублям. Он взаимодействует с ними, так как их динамика влияет на усиление или ослабление белорусского рубля. Такое влияние позволяет курсу оставаться стабильным. На сегодняшний день белорусские рубли зависят на 50 % от российской валюты, на 30 % – от долларов и на 10 % – от юаня и евро.

Преимущества сервиса «Тинькофф»

В «Тинькофф» вы можете открыть свой счёт в белорусских рублях. Это можно сделать на официальном сайте или в мобильном приложении. Также здесь можно отслеживать курс валюты в разное время – в течение месяца, года, недели, суток и так далее. На главной странице можно увидеть актуальный размер белорусского рубля в момент просмотра.

Преимуществами использования сервиса «Тинькофф Банка» выступают:

● возможность узнавать актуальное значение белорусского рубля в любое время;

● изменение курса несколько раз в течение суток;

● достоверная и точная информация;

● регулярное обновление сведений;

● возможность изучения предложений и правильного выбора;

● специальный онлайн-конвертер валют для их сравнения;

● удобное и простое использование с любого устройства – компьютера, смартфона, ноутбука.

К тому же все процессы происходят в онлайн-режиме, то есть вы не привязаны ко времени и месту. В любой момент можно проверить текущий курс, обменять или купить денежные средства.

Как провести обмен валют?

Для выгодного обмена белорусских рублей на русские денежные средства в «Тинькофф» можно обратиться в специальные стационарные пункты вашего города. Также есть возможность провести подобные операции через мобильное приложение или официальный сайт. Белорусские рубли входят в список валют, с которыми работает «Тинькофф».

На официальном сайте банка можно увидеть актуальную информацию о курсе валюты. Обновление происходит каждые 30–60 минут, что гарантирует достоверность и точность сведений. При необходимости вы можете связаться со специалистами, чтобы проконсультироваться или получить ответы на свои вопросы. Они помогут и подскажут, как проверить информацию о курсе, конвертировать или обменять белорусские рубли.

Реклама. АО «Тинькофф Банк». ИНН 7710140679. ОГРН 1027739642281. Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673, erid: LjN8KJRBp.

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