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Общество

ПсковГУ вошёл в десятку локального рейтинга вузов СЗФО

ПсковГУ занял 9-е место в локальном рейтинге вузов СЗФО. По данным агентства RAEX, университет повысил свои позиции сразу на восемь пунктов: в прошлом году он занимал 17-е место, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

ПсковГУ вошёл в десятку локального рейтинга вузов СЗФО. Фото: пресс-служба университета

Вуз улучшил показатели в трёх группах критериев. Наибольший рост он показал в категории «Образование», в рамках которой оценивается количество образовательных программ, на которые ведется приём, средневзвешенный конкурсный балл абитуриентов, зачисленных по конкурсу на очную форму обучения, численность ППС в расчёте на 100 студентов, объём финансирования в расчёте на студента (с поправкой на уровень средней зарплаты в регионе), а также ряд других показателей.

Повысились показатели в группе критериев «Наука». По данным рейтингового агентства, в ПсковГУ вырос объём средств, привлечённых на научные исследования и разработки, увеличился уровень количества публикаций, индексируемых в РИНЦ и RSCI, и совокупной цитируемости публикаций вуза.

Улучшился и результат в группе критериев «Общество». По итогам прошлого года повысилась численность обучавшихся по программам ДПО, выросла аудитория сайта вуза (по данным веб-аналитики Informer) и количество подписчиков аккаунта университета в соцсетях.

Добавим, локальные рейтинги вузов в федеральных округах России, которые разрабатывает агентство RAEX, – масштабный проект оценки высшего образования в стране. В итоговые таблицы вошли 299 вузов из 79 субъектов Федерации. Главная задача локальных рейтингов – определение региональных лидеров и сильных специализированных вузов, которые из-за узкого профиля редко попадают в федеральные рейтинги институционального уровня.

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