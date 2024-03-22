В Пскове принципы правильного питания чаще удаётся соблюдать удалёнщикам

08:38, 22 марта 2024, ПАИ

В Пскове принципы правильного питания чаще удаётся соблюдать удалёнщикам, сообщает SuperJob.

Большинство работающих на территории работодателя носят домашнюю еду на работу (57%). 14% горожан ходят на бизнес-ланчи в кафе и рестораны. Причем женщины гораздо чаще носят еду с собой, а мужчины едят в столовых предприятия, городских ресторанах и кафе.



Псковичи на удаленке по-прежнему питаются чаще всего дома (74%). Женщины «распробовали» преимущества заказа готовой еды: сегодня услугами доставки пользуются 12% горожанок, работающих дистанционно.



Судя по оценкам респондентов, принципы правильного питания чаще удается соблюдать тем, кто трудится из дома.