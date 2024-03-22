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Учреждения культуры презентовали в Пскове в рамках областного конкурса «Клуб года»

Презентация учреждений культуры в рамках областного смотра-конкурса «Клуб года» прошла в Псковском областном центре народного творчества. Сотрудники 14 учреждений культуры из городов и районов Псковской области поделились с коллегами опытом, идеями, нововведениями в работе за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Учреждения культуры презентовали в Пскове в рамках областного конкурса «Клуб года». Фото предоставили в Псковском областном центре народного творчества

Участники смотра презентовали своё учреждение в соответствии с номинациями конкурса: «Городские дома и центры культуры», «Районные дома и центры культуры», «Сельские дома культуры», «Сельские клубы», «Лучшая организация работы по сохранению и развитию традиционной народной культуры среди комнат ремёсел и уголков крестьянского быта учреждений культуры клубного типа».

Оценивать конкурсантов будет жюри, в состав которого входят представители комитета по культуре Псковской области, Псковского областного центра народного творчества, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Отметим, что на областной смотр-конкурс «Клуб года» в 2024 году было подано 29 заявок из 20 районов Псковской области, отбор прошли 14 учреждений культуры.

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