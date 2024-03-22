Глава Печорского округа Валерий Зайцев представил депутатам муниципального Собрания своих новых заместителей

10:26, 22 марта 2024, ПАИ

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на внеочередной сессии муниципального Собрания рассказал депутатам о новых назначениях в администрации округа, пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»







Так, с 11 марта заместителем главы округа назначена Светлана Жирнова, которая будет курировать в администрации работу территориальных отделов.

А с 18 марта заместителем главы Печорского округа назначена Ирина Гребенкова. Она будет курировать в администрации вопросы строительства и ЖКХ.

Кроме того, произошли кадровые изменения и на муниципальном предприятии «Благоустройство». Здесь директором недавно назначен Николай Кутырев.