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Детский рацион обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет главный врач Детской областной клинической больницы Анна Митюшкина и врач-гастроэнтеролог Елена Васенина.

Специалисты расскажут:

- Какие заболевания ЖКТ чаще встречаются у детей?

- С какими жалобами обращаются к детскому гастроэнтерологу?

- Правда ли, что во многих проблемах с ЖКТ виноваты паразиты?

- Может ли питание стать причиной проблем с ЖКТ?

- Что такое правильное питание для ребенка и каким оно должно быть?

- Какие продукты и в каком возрасте категорически нельзя употреблять детям?

- Менялся ли взгляд на болезни ЖКТ у детей с течением времени? Какие новшества есть сейчас в этом вопросе?

- Какие возможности по лечению ЖКТ имеются в медучреждениях региона?

Эфир можно смотреть в группе Псковского агентства информации «ВКонтакте»: https://vk.com/paipskov.

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