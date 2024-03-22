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Общество

Аукцион на застройку участка площадью 4,4 гектара в Великих Луках состоится в апреле

«Дом.РФ» проведёт аукцион «за долю» в отношении участка площадью 4,4 гектара в Великих Луках в апреле. Градостроительный потенциал площадки составляет не менее 15 тысяч квадратных метров, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Аукцион на застройку участка площадью 4,4 гектара в Великих Луках состоится в апреле. Фото: пресс-служба «Дом.РФ»

Заявку на участие в торгах можно подать до 22 апреля, сам аукцион состоится 26 апреля. Стартовая доля помещений в построенных зданиях составляет 2 %.

Участок находится на берегу озера около Новослободской набережной. Рядом – разноэтажная жилая застройка, пляж, остановка общественного транспорта.

Кроме разноэтажных многоквартирных жилых домов на территории появятся детские и спортивные площадки, объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, также будет проведено благоустройство и озеленение. Срок реализации проекта – семь с половиной лет.

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