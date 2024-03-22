Выплата к пенсии псковских прабабушек-опекунов увеличится на треть

12:39, 22 марта 2024, ПАИ

Выплата к пенсии псковских прабабушек и прадедушек, являющихся опекунами, будет увеличена на треть в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.

Надбавку смогут получить пенсионеры, заботящиеся о нетрудоспособных правнуках до 18 лет либо достигших совершеннолетия и обучающихся очно, но не дольше чем до 23 лет, а также старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.

В этом году фиксированная доплата к пенсии составляет 8 134,9 рубля. К этой сумме прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, будут получать дополнительно 2 711 рублей.

Выплата предусмотрена на каждого нетрудоспособного члена семьи или инвалида с детства, но не более чем на трёх человек.

Для перерасчёта фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в любое отделение Социального фонда России в Псковской области, МФЦ или через портал «Госуслуги».