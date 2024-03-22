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Анастасия Ахметова представит Псковскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2024»

20-летняя Анастасия Ахметова представит Псковскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2024», который проводится телерадиокомпанией «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ и Министерства культуры РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Анастасия Ахметова представит Псковскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда – 2024». Фото из соцсетей конкурса

В конкурсе примут участие 89 человек из разных регионов России. Проект создан для того, чтобы показать, что талантливые люди есть по всей стране, даже в самых отдалённых её уголках.

Анастасия Ахметова с детства занимается хореографией и музыкой. Она занималась вокалом в эстрадной студии «Терминатор», а также окончила музыкальную школу № 1 имени М. П. Мусоргского по классу фортепиано в Великих Луках. Девушка является победительницей различных международных и всероссийских конкурсов, в том числе конкурса «Большая перемена». Кроме того, она выступала как сольно, так и в составе коллективов на крупных площадках страны.

Эфиры и голосования на федеральном телеканале «Звезда» будут проходить еженедельно с 6 апреля. Начиная с первого эфира программы, участницу можно поддержать с помощью интернет-голосования. Из 89 участников конкурса в финал могут попасть только 16. Восемь – по решению жюри, остальные – по итогам зрительского голосования. Финал музыкального конкурса пройдёт 8 и 9 июня в преддверии Дня России.

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