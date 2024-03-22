Почти 5,5 тысячи книг поступило в библиотеки Псковской области

13:32, 22 марта 2024, ПАИ

5 480 книг поступило в муниципальные и государственные библиотеки Псковской области за 2023 год. Об этом сообщила председатель профильного комитета Ольга Тимофеева на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Здесь у нас тоже показатель перевыполнен. Это 110 % – в библиотеки региона поступило 5 480 книг», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Кроме того, хорошие показатели и по числу волонтёров культуры в Псковской области. По итогам 2023 года почти 3,4 тысячи человек принимают участие в добровольческой деятельности в этой сфере.

Также в Псковской области в рамках федерального проекта «Творческие люди» президентского нацпроекта «Культура» повысило квалификацию 203 специалиста в сфере культуры, заключила Ольга Тимофеева.