Пожарные обнаружили труп во время тушения пожара в Пскове

13:20, 22 марта 2024, ПАИ

Пожарные обнаружили труп во время тушения огня в жилом доме на улице Гагарина, 3 в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













По предварительным данным, площадь пожара составляет пять квадратных метров.

Пожарные ликвидируют возгорание.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.