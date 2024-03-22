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Происшествия

Пожарные обнаружили труп во время тушения пожара в Пскове

Пожарные обнаружили труп во время тушения огня в жилом доме на улице Гагарина, 3 в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожар на улице Гагарина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Гагарина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Гагарина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Гагарина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Гагарина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Гагарина в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Гагарина в Пскове
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, площадь пожара составляет пять квадратных метров.

Пожарные ликвидируют возгорание.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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