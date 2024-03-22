Пожарные обнаружили труп во время тушения пожара в Пскове
Пожарные обнаружили труп во время тушения огня в жилом доме на улице Гагарина, 3 в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, площадь пожара составляет пять квадратных метров.
Пожарные ликвидируют возгорание.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 марта 2024
Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки