Ещё одну программу готовит псковская Детская филармония

16:53, 22 марта 2024, ПАИ

Ещё одну программу готовит Детская филармония в Псковской области, рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Ещё один проект, который мы без вашего участия не смогли бы реализовать, – это, конечно, Детская филармония. Ребята нас радуют. У нас сейчас два действующих коллектива: Детский камерный оркестр и Детский оркестр русских народных инструментов. Для реализации проекта мы приобрели порядка 100 музыкальных инструментов и пошили детям концертные костюмы. Сейчас мы готовим замечательную программу – мы решили соединить различные блоки: не только музыкальное искусство, но и театральное», – отметила Ольга Тимофеева.

В конце марта состоятся два концерта. Детский камерный оркестр сыграет симфоническую сказку «Петя и волк», а члены оркестра народных инструментов представят «Вредные советы» Григория Остера.