Главврач Детской областной больницы: Первые шесть месяцев младенец должен питаться материнским молоком

15:20, 22 марта 2024, ПАИ

Чтобы избежать проблем с ЖКТ, хотя бы первые шесть месяцев младенец должен питаться материнским молоком, заявила главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«ВОЗ отмечает, что лучшее вскармливание для малыша – это молоко, а многие мамы отказываются от грудного вскармливания в пользу смесей, а делать этого нельзя в первые шесть месяцев точно, так как закладывается иммунитет, формирование ферментной системы в детском организме», – пояснила Анна Митюшкина.

Её коллега из поликлиники при областной больнице, врач-гастроэнтеролог Елена Васенина сообщила, что за последние четыре года количество заболеваний ЖКТ выросло на 50%.

«Причём около 75% заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей – это хронические болезни: гастриты, эзофагиты. Всё остальное – функциональные расстройства ЖКТ, которые стартуют в возрасте до года. Факторов развития заболеваний много: внутриутробное развитие, процесс родов, развитие после рождения, проблемы вскармливания, неправильное, слишком раннее введение прикорма», – перечислила специалист.

На будущем здоровье ЖКТ ребёнка сказывается и то, что родители зачастую без назначения врача лечат детей антибиотиками.