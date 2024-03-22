Псковский врач: До полутора лет кормить детей макаронами нельзя

15:46, 22 марта 2024, ПАИ

До полутора лет кормить детей макаронами нельзя, напомнила главный врач Детской областной клинической больницы Анна Митюшкина в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, любой прикорм не стоит начинать до тех пор, пока младенцу не исполнится четыре месяца. «И то прикорм должен начинаться буквально с половины ложечки однокомпонентного пюре, чтобы мама поняла реакцию ребёнка, чтобы ребёнок привыкал постепенно», – пояснила Анна Митюшкина.

Отдельно специалист остановилась на макаронах в детском рационе. «Для детей стоит выбирать мелкую лапшу-«паутинку», потому что с остальными детский желудок просто не справится. И давать их раньше полутора лет не стоит», – предупредила врач.