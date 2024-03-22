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Общество

Гастроэнтеролог из Пскова: Глисты вполне могут быть причиной болей в животе ребёнка

Глисты вполне могут быть причиной болей в животе ребёнка, отметила врач-гастроэнтеролог поликлиники при Псковской детской областной клинической больнице Елена Васенина. Речь об этом шла в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гастроэнтеролог из Пскова: «Глисты вполне могут быть причиной болей в животе ребёнка». Фото: ПАИ

«Их гораздо больше, чем мы о них думаем. Боль в животе – зачастую глисты, но почему-то никому не приходит в голову провериться на них. А между тем в семьях сейчас очень много и кошек, и собак, которых дети тискают-целуют», – напомнила Елена Васенина.

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина рекомендовала всем членам семьи с животными дважды в год давать глистогонные препараты не только кошкам и собакам, но и принимать самим – в сентябре и марте. «Но все эти лекарства должен назначать врач, а не фармацевт в аптеке», – добавила специалист.

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