Гастроэнтеролог из Пскова: Глисты вполне могут быть причиной болей в животе ребёнка

16:27, 22 марта 2024, ПАИ

Глисты вполне могут быть причиной болей в животе ребёнка, отметила врач-гастроэнтеролог поликлиники при Псковской детской областной клинической больнице Елена Васенина. Речь об этом шла в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Их гораздо больше, чем мы о них думаем. Боль в животе – зачастую глисты, но почему-то никому не приходит в голову провериться на них. А между тем в семьях сейчас очень много и кошек, и собак, которых дети тискают-целуют», – напомнила Елена Васенина.

Главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина рекомендовала всем членам семьи с животными дважды в год давать глистогонные препараты не только кошкам и собакам, но и принимать самим – в сентябре и марте. «Но все эти лекарства должен назначать врач, а не фармацевт в аптеке», – добавила специалист.