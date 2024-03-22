Псковские дети отвратительно питаются – гастроэнтеролог

17:23, 22 марта 2024, ПАИ

Псковские дети отвратительно питаются, констатировала врач-гастроэнтеролог поликлиники при Псковской детской областной клинической больнице Елена Васенина в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Приходят родители с детьми на приём, начинаешь выяснять, что едят дети, ну и в итоге оказывается, что это сосиски с макаронами и фастфуд. Закидываются чипсами, сухариками, шаурмой, запивают всё это неимоверным количеством газировки. А дети на обед должны есть суп, второе блюдо – мясо плюс гарнир и кисель или компот. Суп должен быть обязательно, он содержит пищевые волокна, ни в каких рекомендациях нет пропуска на месте супа», – отметила Елена Васенина.

Специалист отметила, что псковские дети систематически не получают пищевые волокна, так как не едят супы, овощи и фрукты в достаточном количестве.

В рационе ребёнка также обязательно должны присутствовать каши. «Каши могут быть любые, главное – не зацикливаться на чём-то одном. Для детей нужно разнообразие. Причём каши надо варить, а не просто заливать молоком. Пользы от такой каши минимум», – подчеркнула Елена Васенина.