Библиотеку «Родник» в Пскове отремонтируют до конца июля

20:34, 22 марта 2024, ПАИ

В Пскове начался ремонт библиотеки «Родник» по президентскому нацпроекту «Культура». Подрядчик проводит косметический ремонт в зале абонемента. Снято напольное покрытие, стены готовят к покраске. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

«На объекте находятся все, от кого зависит конечный результат: ремонтники, электрики, мебельщики, технари и дизайнеры. Каждый этап совместно прорабатывают до мелочей. Для студентов-дизайнеров проект модернизации библиотеки – это и дипломная работа, и практика. Говорят, объект живой и опыт работы над таким проектом бесценен. Библиотека живая в прямом смысле. Новость о том, что она станет модельной, привлекла ещё больше читателей. Закрывать учреждение на время ремонта и не планировали. Сюда по-прежнему можно прийти за интересной книгой и даже заказать необходимый экземпляр по телефону», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы закончатся до конца июля. Затем начнётся оснащение библиотеки мебелью, техническим оборудованием и новыми книгами. В общей сложности на эти цели направлено более 8,5 миллиона рублей.