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Происшествия

Возгорание произошло в жилом доме в Плюссе

Возгорание произошло на улице Заречной, в жилом доме № 25 в Плюссе. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Возгорание произошло в жилом доме в Плюссе. Фото здесь и далее: ПАИ

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

По предварительным данным, в доме проживала многодетная семья. Все успели выбежать.

На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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