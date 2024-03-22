Возгорание произошло в жилом доме в Плюссе
Возгорание произошло на улице Заречной, в жилом доме № 25 в Плюссе. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
По предварительным данным, в доме проживала многодетная семья. Все успели выбежать.
На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 марта 2024
В Псковской области замглавы городской администрации подозревается в получении взятки в особо крупном размере