Возгорание произошло в жилом доме в Плюссе

21:16, 22 марта 2024, ПАИ

Возгорание произошло на улице Заречной, в жилом доме № 25 в Плюссе. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

По предварительным данным, в доме проживала многодетная семья. Все успели выбежать.

На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.