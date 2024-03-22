Родители выпускников школ в Бежаницах и Невеле попробовали себя в сдаче ЕГЭ

22:57, 22 марта 2024, ПАИ

Родители выпускников Бежаницкой школы приняли участие во Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом пишут районные газеты «Сельская новь» и «Невельский вестник».

Взрослые прошли весь путь, которым пройдут на экзамены дети, заполнили образцы экзаменационных листов и ощутили себя в роли экзаменуемых. Им рассказали, как разрабатываются задания и проверяются экзаменационные работы участников ЕГЭ, как организована работа общественных наблюдателей и система видеонаблюдения, что запрещено делать во время экзамена. После проведения акции участники обменялись полученными впечатлениями.

В этом году родители проверили своё знание истории. Это один из предметов по выбору, который выпускники сдают в том случае, если результаты этого экзамена требуются для поступления в вуз.

Экзаменационный пункт был организован и в гимназии в Невеле. Начальник управления образования, физической культуры и спорта администрации Невельского муниципального округа Людмила Захаренко приветствовала родителей. В акции приняли участие родители девяти- и одиннадцатиклассников.

Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2024 году проходит в восьмой раз.