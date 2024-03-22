Печоры присоединились к волонтёрскому движению «Согревая теплом»
К волонтёрскому движению «Согревая теплом» общественного движения «Народный фронт» присоединилось МБУК «Печорская центральная районная библиотека». Об этом пишет газета «Печорская правда».
В рамках этого проекта сотрудники библиотеки изготавливают блиндажные (окопные) свечи для наших солдат.
С помощью блиндажной свечи можно подогреть еду, вскипятить воду, обогреть помещение.
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