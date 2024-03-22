Сотрудники МЧС локализовали пожар в «Крокус Сити Холле»
Сотрудники МЧС локализовали пожар в «Крокус Сити Холле», сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
«Пожар в Крокусе локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», – написали в ведомстве.
Ранее было известно, что площадь пожара составляла 12 900 квадратных метров. При этом пожарные вылили на горящее здание уже более 160 тонн воды.
Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
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Федеральные и региональные власти, правительства ряда стран мира выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
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