Сотрудники МЧС локализовали пожар в «Крокус Сити Холле»

01:04, 23 марта 2024, ПАИ

Сотрудники МЧС локализовали пожар в «Крокус Сити Холле», сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

«Пожар в Крокусе локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», – написали в ведомстве.

Ранее было известно, что площадь пожара составляла 12 900 квадратных метров. При этом пожарные вылили на горящее здание уже более 160 тонн воды.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

По данным ЦОС ФСБ России, при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области погибло 40 человек и пострадало более сотни.

Федеральные и региональные власти, правительства ряда стран мира выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».