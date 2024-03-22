Псковский драмтеатр отменил показы спектаклей 23 и 24 марта
Псковский драмтеатр отменил показы спектаклей 23 и 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.
«Уважаемые зрители! В связи с трагическими событиями все мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье в нашем театре, отменяются», – обратились к зрителям сотрудники театра.
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22 марта 2024
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