Псковский драмтеатр отменил показы спектаклей 23 и 24 марта

09:57, 23 марта 2024, ПАИ

Псковский драмтеатр отменил показы спектаклей 23 и 24 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

«Уважаемые зрители! В связи с трагическими событиями все мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье в нашем театре, отменяются», – обратились к зрителям сотрудники театра.

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