На выставке «Россия» отменили все массовые мероприятия в выходные

10:22, 23 марта 2024, ПАИ

На Международной выставке «Россия» в Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные, 23 и 24 марта, из-за теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте выставки.

«Все массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены. Приносим соболезнования близким погибших», – говорится в сообщении.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

По данным ЦОС ФСБ России, при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области погибло 40 человек и пострадало более сотни.

Федеральные и региональные власти, правительства ряда стран мира выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».