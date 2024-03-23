Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На выставке «Россия» отменили все массовые мероприятия в выходные

На Международной выставке «Россия» в Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные, 23 и 24 марта, из-за теракта в «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте выставки.

«Все массовые мероприятия в Москве в эти выходные отменены. Приносим соболезнования близким погибших», – говорится в сообщении.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

По данным ЦОС ФСБ России, при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области погибло 40 человек и пострадало более сотни.

Федеральные и региональные власти, правительства ряда стран мира выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 марта 2024

Уличные экраны в Пскове зажглись в память о жертвах теракта в Подмосковье
22 марта 2024

Печоры присоединились к волонтёрскому движению «Согревая теплом»
22 марта 2024

Родители выпускников школ в Бежаницах и Невеле попробовали себя в сдаче ЕГЭ
22 марта 2024

Губернатор Михаил Ведерников выразил соболезнования всем пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024

Более 50 юных исследователей приняли участие в конференции ​«Шаг в будущее» в Невеле
22 марта 2024

Библиотеку «Родник» в Пскове отремонтируют до конца июля
22 марта 2024

В Усвятах прошёл муниципальный этап школьной Лиги дебатов «Истина»
22 марта 2024

В Великих Лук определили победителя конкурса «Ученик года – 2024»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...