Уличные экраны в Пскове зажглись в память о жертвах теракта в Подмосковье

10:57, 23 марта 2024, ПАИ

Уличный экран на площади Ленина в Пскове зажгли в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передаёт корреспондент ПАИ.

Также сообщается, что такие же изображения появились и на других рекламных щитах города.

Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

По данным ЦОС ФСБ России, при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области погибло 40 человек и пострадало более сотни.

Федеральные и региональные власти, правительства ряда стран мира выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».