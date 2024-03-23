Уличные экраны в Пскове зажглись в память о жертвах теракта в Подмосковье
Уличный экран на площади Ленина в Пскове зажгли в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», передаёт корреспондент ПАИ.
Также сообщается, что такие же изображения появились и на других рекламных щитах города.
Напомним, о стрельбе в «Крокус Сити Холле» сообщили вечером 22 марта. Чуть позже стало известно о взрыве и пожаре в здании.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
По данным ЦОС ФСБ России, при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области погибло 40 человек и пострадало более сотни.
Федеральные и региональные власти, правительства ряда стран мира выражают соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Губернатор Михаил Ведерников выразил соболезнования всем пострадавшим в «Крокус Сити Холле»