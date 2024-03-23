Более 1,5 миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

14:04, 23 марта 2024, ПАИ

Более 1,5 миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Порховского и Дедовичского районов позвонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они под разными предлогами обманным путём завладели сбережениями собеседников на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

В частности, некоторым гражданам злоумышленники предлагали предотвратить несанкционированное оформление на них кредитов, другим – дополнительный заработок в интернете.

Потерпевшие обратились за помощью к сотрудникам полиции. Ведётся следствие.