Более 1,5 миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников
Более 1,5 миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Порховского и Дедовичского районов позвонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они под разными предлогами обманным путём завладели сбережениями собеседников на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.
В частности, некоторым гражданам злоумышленники предлагали предотвратить несанкционированное оформление на них кредитов, другим – дополнительный заработок в интернете.
Потерпевшие обратились за помощью к сотрудникам полиции. Ведётся следствие.
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